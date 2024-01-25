Валюта начала дорожать. Курсы валют в банках

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В четверг, 25 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3 коп. и составляет 37,49 грн. Курс продажи поднялся на 6 коп. до 38,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,1 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,3 грн.

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Средний курс покупки евро повысился на 9 коп. и составил 40,81 грн. Курс продаж увеличился на 12 коп. до 41,79 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,2 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,6 грн, а максимальный – 42,2 грн.

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