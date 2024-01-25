Валюта почала дорожчати. Курси валют у банках

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У четвер, 25 січня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, виріс на 3 коп. і становить 37,49 грн. Курс продажу піднявся на 6 коп. до 38,17 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,1 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,3 грн.

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Середній курс купівлі євро підвищився на 9 коп. і становить 40,81 грн. Курс продажу збільшився на 12 коп. до 41,79 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 40,2 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,6 грн, а максимальний – 42,2 грн.

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