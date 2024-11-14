Валюта дешевеет: какие курсы в банках на 14 ноября

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Каков наличный курс доллара

В четверг, 14 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6 коп. и составляет 41,15 грн. Курс продаж опустился на 6 коп. до 41,66 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,65 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,55 грн, максимальный – 41,74 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 25 коп. и составляет 43,53 грн. Курс продаж упал на 22 коп. до 44,35 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 42,7 грн, максимальный – 44 грн. Для продажи минимальный курс – 44,05 грн, а максимальный – 44,7 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого снизился на 5 коп. и составляет 9,83 грн. Курс продаж опустился на 3 коп. до 10,41 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,4 грн, максимальный – 10 грн. Для продажи минимальный курс – 10,15 грн, а максимальный – 11 грн.

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