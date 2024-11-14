Валюта дешевшає: які курси в банках на 14 листопада

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Який готівковий курс долара

У четвер, 14 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 6 коп. і складає 41,15 грн. Курс продажу опустився на 6 коп. до 41,66 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,65 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,55 грн, максимальний – 41,74 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 25 коп. і становить 43,53 грн. Курс продажу впав на 22 коп. до 44,35 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 42,7 грн, максимальний – 44 грн. Для продажу мінімальний курс – 44,05 грн, а максимальний – 44,7 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого зменшився на 5 коп. і становить 9,83 грн. Курс продажу опустився на 3 коп. до 10,41 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,4 грн, максимальний – 10 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,15 грн, а максимальний – 11 грн.

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