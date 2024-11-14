Украинские облигации подскочили на 12% из-за "трамповских" ожиданий инвесторов

Обещание Трампа закончить российско-украинскую войну "за один день" привело к стремительному росту стоимости евробондов Украины

Дональд Трамп (Фото: EPA / ALLISON ROBBERT)

Украинские еврооблигации подскочили на 12% за последний месяц из-за ожиданий инвесторов, что Дональд Трамп сможет быстро завершить российско-украинскую войну. Об этом говорится в материале Financial Times.

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Рост евробондов Украины начался в середине октября, когда рынки начали учитывать возможную победу Трампа на выборах президента США.

Облигации со сроком погашения в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц. Ралли происходит всего через два месяца после того, как Украина завершила реструктуризацию долга на сумму более $20 млрд – одну из самых больших и быстрых в современной истории.

Инвесторы делают ставку на то, что Трамп быстро закончит войну (он говорил, что сможет сделать это "за один день"), Украина согласится на мирное соглашение с потерей части территории, после чего украинская экономика быстро восстановится.

"Основная часть торговли действительно базируется на ожидании завершения войны или, по крайней мере, на вероятности того, что Трампу удастся запустить переговоры", — сказал Тис Лув, портфельный менеджер компании Ninety One, владеющей украинскими облигациями.

Инвестфонд BlackRock, владеющий значительной частью украинского долга и являвшийся членом комитета держателей облигаций во время переговоров о реструктуризации, отказался комментировать ситуацию.

Не все инвесторы на рынке так оптимистичны, как Ninety One. Портфельный менеджер Federated Hermes Мохаммед Элми выразил скептицизм по поводу возможности быстрого достижения мирного соглашения. К тому же, есть вопрос по поводу того, в каком состоянии останется экономика Украины после переговоров и вообще будут ли они приоритетом для новой администрации Белого дома.

"У Трампа большая политическая повестка дня и много работы. Эти переговоры также могут быть достаточно длительными", — сказал он.