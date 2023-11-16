Валюта подешевела. Наличные курсы

В четверг, 16 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 6 коп. и составил 37,24 грн. Курс продажи снизился на 3 коп. до 37,81 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,27 грн, максимальный – 37,55 грн. Для продажи минимальный курс – 37,3 грн, максимальный – 38,05 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 2 коп. и составляет 39,91 грн. Курс продаж опустился на 2 коп. до 40,92 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, а максимальный – 42 грн.

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