Валюта подешевшала. Готівкові курси

У четвер, 16 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з середою, впав на 6 коп. і склав 37,24 грн. Курс продажу зменшився на 3 коп. до 37,81 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,27 грн, максимальний – 37,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,3 грн, максимальний – 38,05 грн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Середній курс купівлі євро знизився на 2 коп. і складає 39,91 грн. Курс продажу опустився на 2 коп. до 40,92 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 39 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,5 грн, а максимальний – 42 грн.

Курси валют можна переглянути на нашому сайті.