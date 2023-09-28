Валюта продолжила дешеветь. Курсы валют в банках

В четверг, 28 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 10 коп. и составляет 37,44 грн. Курс продаж снизился на 8 коп. — до 38,14 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,9 грн, максимальный – 37,8 грн. Для продажи минимальный курс – 37,75 грн, максимальный – 38,7 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 25 коп. и составил 39,74 грн. Курс продаж уменьшился на 22 коп. — до 40,77 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,7 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 39,9 грн, максимальный – 42 грн.

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