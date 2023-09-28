Валюта продовжила дешевшати. Курси валют у банках

У четвер, 28 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, впав на 10 коп. і складає 37,44 грн. Курс продажу знизився на 8 коп. — до 38,14 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,9 грн, максимальний – 37,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,75 грн, максимальний – 38,7 грн.

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Середній курс купівлі євро опустився на 25 коп. і склав 39,74 грн. Курс продажу зменшився на 22 коп. — до 40,77 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,7 грн, максимальний – 40,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,9 грн, максимальний – 42 грн.

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