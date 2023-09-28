Спікер Палати представників США Кевін Маккарті сказав, що не виноситиме на голосування бюджетну резолюцію, запропоновану Сенатом, навіть якщо там за неї проголосують. Про це пише The Hill з посиланням на заяви конгресменів-республіканців після закритого засідання фракції.

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Сенат США 26 вересня проголосував за розгляд Через три дні у США закінчується фіскальний рік, а Конгрес досі не ухвалив бюджет на наступний. Це загрожує країні зупинкою роботи федерального уряду США (шатдауном) з 1 жовтня, і щоб уникнути цього, Сенат і Палата представників мають ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію.Сенат США 26 вересня проголосував за розгляд резолюції, яка могла б забезпечити фінансування уряду США на 45 днів — до 17 листопада. Документ передбачає виділення $6,152 млрд для України, зокрема $4,499 млрд на оборонні видатки та $1,650 млрд на економічну підтримку (зокрема пряму бюджетну).

За словами конгресменів-республіканців, цей проєкт не має шансів на ухвалення в нижній палаті парламенту.

"Я не думаю, що він планує це робити", – сказав конгресмен Боб Вуд журналістам на запитання, чи виноситиме Маккарті сенатський законопроєкт на розгляд.

"Він повторив це сьогодні вранці. Я запропонував йому постійно повторювати це публічно, щоб Сенат знав: проєкт заздалегідь приречений на провал, немає жодного шансу, що Палата представників його ухвалить", – сказав конгресмен.

Те, що Маккарті не збирається ставити на голосування проєкт Сенату, підтвердили й інші члени Палати представників від Республіканської партії.

Bloomberg пише, що спікер Палати представників та інші праві республіканці вимагають жорсткого обмеження федеральних видатків на час, поки сторони домовлятимуться про річний бюджет. Зокрема, вони пропонують пустити під ніж нову допомогу для України.

Маккарті хоче, щоб парламент ухвалив 30-денну бюджетну резолюцію зі зменшенням видатків на 27%.

Президент США Джо Байден і його радники розглядають ці вимоги як невиконання Маккарті угоди щодо рівня витрат, яку спікер уклав раніше, коли США загрожував перший в історії дефолт.

Американський президент вважає, що Маккарті просто боїться втратити посаду. "Думаю, річ у тому, що спікер робить вибір між посадою та американськими інтересами", – сказав Байден у середу.

Востаннє Конгрес схвалював допомогу Україні у розмірі $48 млрд у грудні 2022 року – до того, як республіканці взяли під свій контроль Палату представників.

Сполучені Штати – другий за розміром фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.

Мінфін України сподівається, що у 2024 році США виділять ще $12-14 млрд для бюджету.

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