Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти сказал, что не будет выносить на голосование бюджетную резолюцию, предложенную Сенатом, даже если там за нее проголосуют. Об этом пишет The Hill со ссылкой на заявления конгрессменов-республиканцев после закрытого заседания фракции.

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Сенат США 26 сентября проголосовал за рассмотрение Через три дня в США истекает фискальный год, а Конгресс до сих пор не принял бюджет на следующий. Это грозит стране остановкой работы федерального правительства США (шатдауном) с 1 октября, и во избежание этого Сенат и Палата представителей должны принять краткосрочную бюджетную резолюцию.Сенат США 26 сентября проголосовал за рассмотрение резолюции, которая могла бы обеспечить финансирование правительства США на 45 дней — до 17 ноября. Документ предусматривает выделение $6,152 млрд для Украины, в том числе $4,499 млрд на оборонные расходы и $1,650 млрд на экономическую поддержку (в том числе прямую бюджетную).

По словам конгрессменов-республиканцев, у этого проекта нет шансов на принятие в нижней палате парламента.

"Я не думаю, что он планирует это делать", – сказал конгрессмен Боб Вуд журналистам на вопрос, будет ли Маккарти выносить сенатский законопроект на рассмотрение.

"Он повторил это сегодня утром. Я предложил ему постоянно повторять это публично, чтобы Сенат знал: проект заранее обречен на провал, нет ни одного шанса, что Палата представителей его примет", – сказал конгрессмен.

То, что Маккарти не собирается ставить на голосование проект Сената, подтвердили и другие члены Палаты представителей от Республиканской партии.

Bloomberg пишет, что спикер Палаты представителей и другие правые республиканцы требуют жесткого ограничения федеральных расходов на время, пока стороны будут договариваться о годовом бюджете. В частности, они предлагают пустить под нож новую помощь для Украины.

Маккарти хочет, чтобы парламент принял 30-дневную бюджетную резолюцию с уменьшением расходов на 27%.

Президент США Джо Байден и его советники рассматривают эти требования как невыполнение Маккарти соглашения по уровню расходов, которое спикер заключил ранее, когда США угрожал первый в истории дефолт.

Американский президент считает, что Маккарти просто боится потерять должность. "Думаю, дело в том, что спикер делает выбор между должностью и американскими интересами", – сказал Байден в среду.

Последний раз Конгресс одобрял помощь Украине в размере $48 млрд в декабре 2022 года – до того, как республиканцы взяли под свой контроль Палату представителей.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

Минфин Украины надеется, что в 2024 году США выделят еще $12-14 млрд для бюджета.

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