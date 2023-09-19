Валюта снова дорожает. Наличные курсы

Во вторник, 19 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 6 коп. и составляет 37,69. Курс продаж увеличился на 9 коп. до 38,48 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37 грн, максимальный – 38,05 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11 коп. и составил 40,41 грн. И курс продаж поднялся на 11 коп. до 41,44 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40,95 грн, максимальный – 42 грн.

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