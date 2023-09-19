Валюта знову дорожчає. Готівкові курси

У вівторок, 19 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 6 коп. і становить 37,69. Курс продажу збільшився на 9 коп. до 38,48 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37 грн, максимальний – 38,05 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,95 грн.

Середній курс купівлі євро виріс на 11 коп. і становить 40,41 грн. І курс продажу піднявся на 11 коп. до 41,44 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,95 грн, максимальний – 42 грн.

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