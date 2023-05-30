Валюта снова подешевела. Наличные курсы

Во вторник, 30 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3 коп. и составляет 37,05 грн. Курс продажи снизился на 4 коп. до 37,56 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,8 грн, максимальный – 37,4 грн. Для продажи минимальный курс – 37,37 грн, максимальный – 37,85 грн.

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Средний курс покупки евро снизился на 13 коп. и составляет 39,82 грн. Средний курс продаж опустился на 17 коп. до 40,67 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,4 грн, максимальный – 40,15 грн. Для продажи минимальный курс – также 40,15 грн, максимальный – 41,2 грн.

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