Валюта знов подешевшала. Готівкові курси

У вівторок, 30 травня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти понеділка, впав на 3 коп. і становить 37,05 грн. Курс продажу зменшився на 4 коп. до 37,56 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,8 грн, максимальний – 37,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,37 грн, максимальний – 37,85 грн.

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Середній курс купівлі євро впав на 13 коп. і становить 39,82 грн. Середній курс продажу опустився на 17 коп. до 40,67 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,4 грн, максимальний – 40,15 грн. Для продажу мінімальний курс – також 40,15 грн, максимальний – 41,2 грн.

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