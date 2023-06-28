Валюта в банках дорожает. Наличные курсы
28.06.2023, 11:18
Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ
В среду, 28 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 9 коп. и составляет 36,73 грн. Курс продаж увеличился на 6 коп. – 37,43 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 36,15 грн, максимальный – 37 грн. Для продажи минимальный курс – 37,15 грн, максимальный – 37,75 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 8 коп. и составляет 40,28 грн. Средний курс продаж увеличился на 10 коп. до 41,2 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 39,45 грн, максимальный – 40,8 грн. Для продажи минимальный курс – 40,55 грн, максимальный – 41,8 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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