Валюта у банках дорожчає. Готівкові курси

У середу, 28 червня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, виріс на 9 коп. і складає 36,73 грн. Курс продажу збільшився на 6 коп. – 37,43 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 37 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,15 грн, максимальний – 37,75 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 8 коп. і складає 40,28 грн. Середній курс продажу збільшився на 10 коп. до 41,2 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,45 грн, максимальний – 40,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,55 грн, максимальний – 41,8 грн.

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