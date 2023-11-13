Валюта в банках дорожает. Наличные курсы

В понедельник, 13 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 2 коп. и составил 37,13 грн. Курс продаж увеличился на 3 коп. — до 37,73 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 36,5 грн, максимальный – 37,5 грн. Для продажи минимальный курс – также 37,5 грн, максимальный – 37,95 грн.

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Средний курс покупки евро поднялся на 2 коп. и составляет 39,57 грн. Курс продаж вырос на 1 коп. — до 40,51 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 38,7 грн, максимальный – 40,1 грн. Для продажи минимальный курс – 40 грн, а максимальный – 41,5 грн.

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