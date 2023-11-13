Валюта у банках дорожчає. Готівкові курси

У понеділок, 13 листопада, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти п’ятниці, виріс на 2 коп. і склав 37,13 грн. Курс продажу збільшився на 3 коп. — до 37,73 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 36,5 грн, максимальний – 37,5 грн. Для продажу мінімальний курс – також 37,5 грн, максимальний – 37,95 грн.

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Середній курс купівлі євро піднявся на 2 коп. і складає 39,57 грн. Курс продажу виріс на 1 коп. — до 40,51 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 38,7 грн, максимальний – 40,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 40 грн, а максимальний – 41,5 грн.

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