Венгерский OTP готов уйти из России, но хочет за свой банк "приемлемую цену"
11.08.2022, 16:29
Фото: depositphotos.com
Венгерский OTP Bank рассматривает продажу своей российской "дочки" ОТП банк, говорится в квартальном отчете банка.
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Менеджмент группы OTP Bank руководствуется принципом "непрерывности деятельности", говорится в документе. Однако для бизнеса в России он рассматривает все варианты, "которые существенно не снизят акционерную стоимость и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене".
В отчете OTP сообщается, что удельный вес украинской и российской "дочек" в консолидированных активах группы составляет 8%.
Гендиректор OTP Bank Шандор Чани ранее говорил, что украинские власти давят на банк, чтобы побудить его продать российское подразделение. Тогда он отмечал, что продать российский ОТП будет очень сложно из-за размера присутствия группы на российском рынке.
По оценке Чани на тот момент, стоимость российского подразделения составляет около 500 млн евро.
- В начале июля стало известно, что из России уходит крупнейший банк Великобритании HSBC.
- Тогда же стало известно, что продажа бизнеса в России рассматривает также итальянская банковская группа UniCredit.
- Французская Société Générale уже продала свой российский банк группе компаний "Интеррос" Владимира Потанина.
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