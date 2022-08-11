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Венгерский OTP готов уйти из России, но хочет за свой банк "приемлемую цену"

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2022, 16:29
Венгерский OTP готов уйти из России, но хочет за свой банк
Фото: depositphotos.com

Венгерский OTP Bank рассматривает продажу своей российской "дочки" ОТП банк, говорится в квартальном отчете банка.

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Менеджмент группы OTP Bank руководствуется принципом "непрерывности деятельности", говорится в документе. Однако для бизнеса в России он рассматривает все варианты, "которые существенно не снизят акционерную стоимость и могут иметь положительные эффекты для акционеров, включая возможную продажу российского предприятия по приемлемой цене".

В отчете OTP сообщается, что удельный вес украинской и российской "дочек" в консолидированных активах группы составляет 8%.

Гендиректор OTP Bank Шандор Чани ранее говорил, что украинские власти давят на банк, чтобы побудить его продать российское подразделение. Тогда он отмечал, что продать российский ОТП будет очень сложно из-за размера присутствия группы на российском рынке.
По оценке Чани на тот момент, стоимость российского подразделения составляет около 500 млн евро.
Андрей Водяный
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OTP Bank Россия банки Венгрия
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