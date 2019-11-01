Верховная Рада ищет членов набсоветов двух госбанков

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявил конкурс на вакантные должности членов набсоветов Ощадбанка и Укрэксимбанка, которые освободились после несогласования кандидатур на эти должности Национальным банком (НБУ). Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Заявления на участие в конкурсе принимаются с 1 по 8 ноября. Условия участия в отборе, перечень документов и требования к кандидатам опубликованы на сайте комитета.

Также своих представителей в набсоветы должен выбрать Кабинет министров.

Ранее Нацбанк по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям членов набсовета Ощадбанка отказал в согласовании Шевка Аджунеру (председатель набсовета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель председателя набсовета, независимый директор), Алексею Резникову (независимый директор), Дмитрию Власову (представитель от Верховной Рады Украины), Даниэлю Билаку (представитель от Кабинета Министров Украины).

Также НБУ ожидает замены кандидатуры для набсовета Укрэксимбанка. Торстен Пауль, которого связывают с Азаровым и Курченко, не прошел собеседование с НБУ.

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