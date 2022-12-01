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Верховная Рада назначила двух членов Совета НБУ. Работали с Пышным в Ощадбанке

Цей матеріал також доступний українською
01.12.2022, 17:10
Верховная Рада назначила двух членов Совета НБУ. Работали с Пышным в Ощадбанке - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Верховная Рада назначила Анатолия Барсукова и Елену Щербакову членами Совета Национального банка. За соответствующее постановление №8206 и №8240 проголосовали 233 и 240 депутатов соответственно, сообщает народный депутат Ярослав Железняк из Голоса.  

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Анатолий Барсуков занимал должность заместителя председателя правления Ощадбанка с 2014 по 2021 год. Имеет около 20 лет опыта работы в банковской сфере.  

Елена Щербакова работала советником службы председателя правления Ощадбанка, когда банк возглавлял действующий председатель НБУ Андрей Пышный.  

Пышный был председателем правления Ощадбанка с 19 марта 2014 года по октябрь 2020 года. В октябре 2022 года он возглавил Национальный банк.  

Совет НБУ состоит из девяти членов: четыре назначаются Верховной Радой, четыре – президентом Украины, глава Национального банка входит в Совет по должности. 

Совет Национального банка отвечает за разработку основных принципов денежно-кредитной политики и осуществляет контроль за ее проведением. Также осуществляет надзор за системой внутреннего контроля НБУ. 

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Роман Бриль
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верховная рада нацбанк совет нбу
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