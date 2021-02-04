Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка
Верховный суд 27 января удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил постановление Хозсуда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года. Этими постановлениями по требованию ООО "Крым Дивелопмент" был наложен арест на акции банка, недвижимость, имущественные права и счета в других банках (в пределах суммы взыскания $169,8 млн), а также было запрещено банку проводить ликвидацию или реорганизацию, пишет Finbalance.
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Как отмечает издание, Крым Дивелопмент связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний из так называемой группы "Приват", которая на основании решения Арбитражного суда Гааги взимает с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после оккупации полуострова Россией.
- В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции Проминвестбанка, который принадлежал российскому ВЭБу.
- 4 марта 2020 года на бирже ПФТС были проданы 99,77% акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Победителем аукциона стало ООО "ФК "Фортифай", которое оплатило указанную сумму.
- В октябре-ноябре 2020 года АМКУ и НБУ предоставили разрешения компании Сергея Тигипко на приобретение ФК "Фортифай" (перед этим среди владельцев финкомпании появились люди из окружения Коломойского). НБУ заявлял, что получил от Тигипко пакет документов для согласования покупки Проминвестбанка. Тигипко заявлял, что планирует перевести рабочие активы Проминвестбанка в ТАСкомбанк.
- По данным НБУ на 1 января 2021 года владельцем 99,77% акций Проминвестбанка является российская госкорпорация ВЭБ.РФ.
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