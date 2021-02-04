UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка

04.02.2021, 12:34
Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка - Фото
Фемида (фото - pixabay.com)

Верховный суд 27 января удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил постановление Хозсуда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года. Этими постановлениями по требованию ООО "Крым Дивелопмент" был наложен арест на акции банка, недвижимость, имущественные права и счета в других банках (в пределах суммы взыскания $169,8 млн), а также было запрещено банку проводить ликвидацию или реорганизацию, пишет Finbalance.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Как отмечает издание, Крым Дивелопмент связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний из так называемой группы "Приват", которая на основании решения Арбитражного суда Гааги взимает с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
игорь коломойский Проминвестбанк Сергей Тигипко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 