Верховный суд снял арест с акций и имущества Проминвестбанка

Верховный суд 27 января удовлетворил кассацию Проминвестбанка и отменил постановление Хозсуда Киева от 10 марта 2020 года и постановление Северного апелляционного хозсуда от 1 сентября 2020 года. Этими постановлениями по требованию ООО "Крым Дивелопмент" был наложен арест на акции банка, недвижимость, имущественные права и счета в других банках (в пределах суммы взыскания $169,8 млн), а также было запрещено банку проводить ликвидацию или реорганизацию, пишет Finbalance.

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Как отмечает издание, Крым Дивелопмент связана с Игорем Коломойским и его партнерами. Это одна из компаний из так называемой группы "Приват", которая на основании решения Арбитражного суда Гааги взимает с РФ компенсацию за недвижимость, отобранную у них в Крыму после оккупации полуострова Россией.

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Юрий Тарасовский

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