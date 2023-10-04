Вкладчикам банков-банкротов вернули 6 млн грн за первый день работы услуги в Дие
Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в обанкротившихся банках за первый день работы соответствующей услуги в приложении Дия. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Вчера запустили услугу по возмещению из обанкротившихся банков. Сегодня уже более 1400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств. Всего за несколько кликов в Дие", — написал министр в соцсетях.
Услугу по возврату средств через Дию вкладчикам банков-банкротов совместно запустили Минцифра и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).
Она убирает необходимость физически посещать госучреждения и заполнять бумажные анкеты.
Теперь заявление о возврате средств можно заполнить в приложении Дия. В течение трех рабочих дней заявление обработают, и средства поступят на карту єПідтримка.
Карта єПідтримка должна быть открыта в одном из пяти банков-агентов ФГВФЛ: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк.
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