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Вкладчикам банков-банкротов вернули 6 млн грн за первый день работы услуги в Дие

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2023, 17:48
Вкладчикам банков-банкротов вернули 6 млн грн за первый день работы услуги в Дие - Фото
Фото: depositphotos.com

Украинцам возместили более 6 млн грн вкладов в обанкротившихся банках за первый день работы соответствующей услуги в приложении Дия. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.   

"Вчера запустили услугу по возмещению из обанкротившихся банков. Сегодня уже более 1400 человек воспользовались сервисом и подали заявления о возврате средств. Всего за несколько кликов в Дие", — написал министр в соцсетях.

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Услугу по возврату средств через Дию вкладчикам банков-банкротов совместно запустили Минцифра и Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ).

Она убирает необходимость физически посещать госучреждения и заполнять бумажные анкеты. 

Теперь заявление о возврате средств можно заполнить в приложении Дия.  В течение трех рабочих дней заявление обработают, и средства поступят на карту єПідтримка.

Карта єПідтримка должна быть открыта в одном из пяти банков-агентов ФГВФЛ: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ и Идея Банк. 

Читайте также: Минцифра представила Дия.Engine. Это поможет с реестрами разрушенного имущества и питомцев.  

Роман Брыль
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