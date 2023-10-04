RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Вкладникам банків-банкрутів повернули 6 млн грн за перший день роботи послуги в Дії

Этот материал также доступен на русском
04.10.2023, 17:48
Вкладникам банків-банкрутів повернули 6 млн грн за перший день роботи послуги в Дії - Фото
Фото: depositphotos.com

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за перший день роботи відповідної послуги у застосунку Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора запустили послугу з відшкодування зі збанкрутілих банків. Сьогодні вже понад 1400 осіб скористалися сервісом і подали заяви про повернення коштів. Загалом за кілька кліків у Дії", – написав міністр у соцмережах.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Послугу повернення коштів через Дію вкладникам банків-банкрутів спільно запустили Мінцифра і Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Вона прибирає необхідність фізично відвідувати держустанови та заповнювати паперові анкети.

Тепер заяву про повернення коштів можна заповнити у застосунку Дія. Протягом трьох робочих днів заяву опрацюють, та кошти надійдуть на карту єПідтримка.

Карта єПідтримка має бути відкрита в одному з п'яти банків-агентів ФГВФО: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

Читайте також: Мінцифра представила Дія.Engine. Це допоможе з реєстрами зруйнованого майна та домашніх тварин.

Роман Бриль
ФГВФОмінцифразастосунок Діябанк-банкрут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 