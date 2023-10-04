Вкладникам банків-банкрутів повернули 6 млн грн за перший день роботи послуги в Дії

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за перший день роботи відповідної послуги у застосунку Дія. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Вчора запустили послугу з відшкодування зі збанкрутілих банків. Сьогодні вже понад 1400 осіб скористалися сервісом і подали заяви про повернення коштів. Загалом за кілька кліків у Дії", – написав міністр у соцмережах.

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Послугу повернення коштів через Дію вкладникам банків-банкрутів спільно запустили Мінцифра і Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО).

Вона прибирає необхідність фізично відвідувати держустанови та заповнювати паперові анкети.

Тепер заяву про повернення коштів можна заповнити у застосунку Дія. Протягом трьох робочих днів заяву опрацюють, та кошти надійдуть на карту єПідтримка.

Карта єПідтримка має бути відкрита в одному з п'яти банків-агентів ФГВФО: Universal Bank/monobank, ПриватБанк, Укргазбанк, ПУМБ та Ідея Банк.

23 серпня 2023 року на порталі Дія запустили ще два сервіси для моряків.

28 вересня у Дії відкрили доступ до реєстру корупціонерів.

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