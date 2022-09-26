Владелец Vodafone Украина планировал купить у россиян украинский Альфа-банк – Forbes

Азербайджанский NEQSOL Holding весной планировал приобрести Альфа-банк Украина у россиян Андрея Косогова, Михаила Фридмана и Петра Авена, но соглашение так и не состоялось. Об этом сообщает украинский Forbes со ссылкой на трех проинформированных собеседников.

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Издание отмечает, что в марте после полномасштабного вторжения РФ в Украину и внедрение санкций против российских акционеров "Альфа-банка Украина", Азербайджанский NEQSOL Holding заинтересовался активами банка.

Еще один высокопоставленный чиновник из госструктур подтвердил интерес к банку со стороны "азербайджанских инвесторов", но не назвал их имен.

По предварительной договоренности между сторонами, азербайджанские инвесторы должны были приобрести банк у государства, а не у подсанкционных акционеров.

"Формат, при котором NEQSOL мог стать владельцем "Альфы", предполагал этап национализации", — сообщает Forbes.

По информации двух источников из трех, холдинг не стал начинать оформление сделки из-за возможных сложностей с подтверждением происхождения средств, сообщает издание.

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В пресс-службе Альфа-банка ответили изданию, что "банк не комментирует слухи".

В НБУ сообщили, что регулятор не получал документы от азербайджанского NEQSOL на поглощение Альфа-банка, но источники издания подчеркнули, что чиновникам НБУ было известно об интересе азербайджанцев к банку.

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Эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз прокомментировал, что банку нужна докапитализация в размере 10-13 млрд грн, или около $400 млн, если оценивать обесценивания кредитного портфеля в около 30%.

По его словам, новому владельцу Альфа-банка пришлось бы вкладывать дополнительные средства в банк

О необходимости докапитализации минимум на $500-600 млн в течение следующего года в интервью "Интерфакс-Украина" заявлял и председатель наблюдательного совета "Альфа-банка Украина" Роман Шпек.

При этом сценарий с национализацией активов россиян все еще лежит на столе у ​​политического руководства Украины, сообщает Forbes.

"Это касается не только Альфа-банка, но и, по крайней мере, частично "Киевстара", – пишет издание со ссылкой на собеседника, близкого к Офису президента.

"Из-за того, что "Киевстар" – часть крупной международной публичной компании, это уже совсем сложная история. Рабочего механизма пока нет", — добавил собеседник.

Азербайджанская NEQSOL Holding, владелец оператора Vodafone Украина, работает на восьми рынках. В ее составе - более 30 компаний. Основные сферы холдинга: нефть и газ, телекоммуникации, рынок стройматериалов.

Четыре крупнейших акционера Альфа-банка попали под западные санкции после того, как Россия напала на Украину. НБУ признал акционеров Альфа-банка Михаила Фридмана (32,86%), Германа Хана (20,97%), Алексея Кузьмичева (16,32%) и Петра Авена (12,4018%) потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

В апреле НБУ утвердил болгарского экс-министра финансов Симеона Дянкова на должность доверенного лица Альфа-банка (Киев), которому будет полностью передано право голоса по акциям подсанкционных акционеров банка.

Закрывать Альфа-банк, как это было сделано с другими российскими банками в Украине, НБУ не планирует.

После войны российские акционеры должны будут продать Альфа-банк, говорила первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

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Наталія Фреїк

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