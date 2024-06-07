Владельцы облигаций Credit Suisse подали в суд на Швейцарию из-за списания $17 млрд долга

Кредиторы Credit Suisse требуют у властей Швейцарии компенсации за решение списать весь долг банка по облигациям AT1

Фото: EPA

Группа обладателей облигаций Credit Suisse подала иск против властей Швейцарии, требуя полной компенсации за их решение списать весь долг банка по облигациям дополнительного капитала первого уровня (AT1). Об этом сообщила юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan.

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В иске, поданном 6 июня в федеральный суд Нью-Йорка, они требуют более $82 млн плюс проценты, сообщил агентству Bloomberg представитель юридической фирмы Деннис Границкий.

Справка Облигации AT1, или облигации дополнительного уровня 1, являются типом условных конвертируемых облигаций (так называемые облигации CoCo – Contingent convertible bonds), выпускаемых банками для укрепления своей базы капитала. Это инструмент, введенный после финансового кризиса 2008 года для создания так называемого капитала, "поглощающего убытки", если банк имеет или сталкивается с неизбежным риском наличия недостаточного капитала. Их цель – предотвратить необходимость государственной помощи. Облигации AT1, или облигации дополнительного уровня 1, являются типом условных конвертируемых облигаций (так называемые облигации CoCo – Contingent convertible bonds), выпускаемых банками для укрепления своей базы капитала. Это инструмент, введенный после финансового кризиса 2008 года для создания так называемого капитала, "поглощающего убытки", если банк имеет или сталкивается с неизбежным риском наличия недостаточного капитала. Их цель – предотвратить необходимость государственной помощи.

В прошлом году швейцарский финрегулятор Finma в рамках организованной властями продажи столкнувшегося с трудностями банка конкуренту, швейцарскому UBS, объявил о списании задолженности Credit Suisse по указанным бумагам на сумму около 16 млрд франков ($17 млрд).

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan назвала это решение "незаконным посягательством на имущественные права владельцев облигаций AT1".

При этом владельцы обыкновенных акций Credit Suisse после завершения его продажи выплаты получили, что возмутило инвесторов в облигации. Как правило, в случае банкротства банков в Европе владельцы облигаций AT1 получают выплаты раньше акционеров.