Владельцы облигаций Credit Suisse подали в суд на Швейцарию из-за списания $17 млрд долга
Группа обладателей облигаций Credit Suisse подала иск против властей Швейцарии, требуя полной компенсации за их решение списать весь долг банка по облигациям дополнительного капитала первого уровня (AT1). Об этом сообщила юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan.
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В иске, поданном 6 июня в федеральный суд Нью-Йорка, они требуют более $82 млн плюс проценты, сообщил агентству Bloomberg представитель юридической фирмы Деннис Границкий.
В прошлом году швейцарский финрегулятор Finma в рамках организованной властями продажи столкнувшегося с трудностями банка конкуренту, швейцарскому UBS, объявил о списании задолженности Credit Suisse по указанным бумагам на сумму около 16 млрд франков ($17 млрд).
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan назвала это решение "незаконным посягательством на имущественные права владельцев облигаций AT1".
При этом владельцы обыкновенных акций Credit Suisse после завершения его продажи выплаты получили, что возмутило инвесторов в облигации. Как правило, в случае банкротства банков в Европе владельцы облигаций AT1 получают выплаты раньше акционеров.
- 21 марта 2023 года стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS покупает своего конкурента Credit Suisse, у которого возникли проблемы, за 3 млрд швейцарских франков ($3,25 млрд).
- Правительство Швейцарии решило поддержать соглашение, открыв UBS кредитную линию на 100 млрд франков для поддержки ликвидности и выделив до 9 млрд франков для компенсации потерь, связанных со спасением банка Credit Suisse.
- 31 мая 2024 года швейцарская банковская группа UBS Group AG объявила о завершении поглощения бывшего конкурента Credit Suisse Group AG. Credit Suisse AG была снята с регистрации в Коммерческом регистре кантона Цюрих и прекратила свое существование как отдельное юридическое лицо.