Власники облігацій Credit Suisse подали до суду на Швейцарію через списання $17 млрд боргу

Кредитори Credit Suisse вимагають у влади Швейцарії компенсації за рішення списати весь борг банку з облігацій AT1

Фото: EPA

Група власників облігацій Credit Suisse подала позов проти влади Швейцарії, вимагаючи повної компенсації за її рішення списати весь борг банку з облігацій додаткового капіталу першого рівня (AT1). Про це повідомила юридична фірма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

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У позові, поданому 6 червня до федерального суду Нью-Йорка, вони вимагають понад $82 млн плюс відсотки, повідомив агентству Bloomberg представник юридичної фірми Денніс Границький.

Довідка Облігації AT1, або облігації додаткового рівня 1, є типом умовних конвертованих облігацій (так звані облігації CoCo – Contingent convertible bonds), що випускаються банками для зміцнення своєї бази капіталу. Це інструмент, запроваджений після фінансової кризи 2008 року для створення так званого капіталу, що "поглинає збитки", якщо банк має або стикається з неминучим ризиком наявності недостатнього капіталу. Їхня мета – запобігти необхідності державної допомоги. Облігації AT1, або облігації додаткового рівня 1, є типом умовних конвертованих облігацій (так звані облігації CoCo – Contingent convertible bonds), що випускаються банками для зміцнення своєї бази капіталу. Це інструмент, запроваджений після фінансової кризи 2008 року для створення так званого капіталу, що "поглинає збитки", якщо банк має або стикається з неминучим ризиком наявності недостатнього капіталу. Їхня мета – запобігти необхідності державної допомоги.

Торік швейцарський фінрегулятор Finma в межах організованого владою продажу банку, що зіткнувся з труднощами, конкурентові, швейцарському банку UBS, оголосив про списання заборгованості Credit Suisse за вказаними паперами на суму близько 16 млрд франків ($17 млрд).

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan назвала це рішення "незаконним зазіханням на майнові права власників облігацій AT1".

Водночас власники звичайних акцій Credit Suisse після завершення його продажу виплати отримали, що обурило інвесторів у облігації. Як правило, у разі банкрутства банків у Європі власники облігацій AT1 отримують виплати раніше за акціонерів.