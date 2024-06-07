Власники облігацій Credit Suisse подали до суду на Швейцарію через списання $17 млрд боргу
Група власників облігацій Credit Suisse подала позов проти влади Швейцарії, вимагаючи повної компенсації за її рішення списати весь борг банку з облігацій додаткового капіталу першого рівня (AT1). Про це повідомила юридична фірма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
У позові, поданому 6 червня до федерального суду Нью-Йорка, вони вимагають понад $82 млн плюс відсотки, повідомив агентству Bloomberg представник юридичної фірми Денніс Границький.
Торік швейцарський фінрегулятор Finma в межах організованого владою продажу банку, що зіткнувся з труднощами, конкурентові, швейцарському банку UBS, оголосив про списання заборгованості Credit Suisse за вказаними паперами на суму близько 16 млрд франків ($17 млрд).
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan назвала це рішення "незаконним зазіханням на майнові права власників облігацій AT1".
Водночас власники звичайних акцій Credit Suisse після завершення його продажу виплати отримали, що обурило інвесторів у облігації. Як правило, у разі банкрутства банків у Європі власники облігацій AT1 отримують виплати раніше за акціонерів.
- 21 березня 2023 року стало відомо, що найбільший швейцарський банк UBS купує свого конкурента Credit Suisse, у якого виникли проблеми, за 3 млрд швейцарських франків ($3,25 млрд).
- Уряд Швейцарії вирішив підтримати угоду, відкривши UBS кредитну лінію на 100 млрд франків для підтримки ліквідності й виділивши до 9 млрд франків для компенсації втрат, пов'язаних із порятунком банку Credit Suisse.
- 31 травня 2024 року швейцарська банківська група UBS Group AG оголосила про завершення поглинання колишнього конкурента Credit Suisse Group AG. Credit Suisse AG була знята з реєстрації в Комерційному регістрі кантону Цюрих і припинила своє існування як окрема юридична особа.