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Возвращение довоенного налогового режима. В Раде назвали правки ко второму чтению

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 09:55
Возвращение довоенного налогового режима. В Раде назвали правки ко второму чтению - Фото
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде согласовали правки к законопроекту №8401 о возвращении довоенного налогового режима, сообщили глава налогового комитета Даниил Гетманцев и его заместитель Ярослав Железняк.

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Специальную упрощенную систему налогообложения по ставке единого налога 2% отменят с 1 августа, а не с 1 июля, как планировалось ранее. Для налогоплательщиков согласованы правила перехода на другой налоговый режим, который можно будет свободно выбирать.

По словам Гетманцева, самым сложным вопросом стало возобновление бизнес-проверок.

Участники рабочей группы по рассмотрению правок договорились, что проверки не должны касаться белого бизнеса, и согласовали пять критериев для их проведения (по итогам 2021 года):

→ уровень уплаты налога на прибыль ниже на 50% среднеотраслевого;
→ уровень уплаты НДС ниже на 50% среднеотраслевого;
→ дебиторская задолженность превышает кредиторскую более чем вдвое;
→ заработная плата меньше средней по региону в соответствующей отрасли;
→ общая сумма расходов на предпринимательскую деятельность 75% или более общегодового налогооблагаемого дохода, при условии, что сумма задекларированного дохода составляет 10 и более млн гривен.

Для прифронтовых территорий мораторий на проверки будет сохранен.

Предусмотрена норма о невозможности штрафовать за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций (РРО) "задним числом" – с 1 января 2022 года по 1 августа 2023 года.

Также предусмотрено дальнейшее освобождение от финансовой ответственности за нарушения в сфере РРО (кроме торговли подакцизными налогами), если они были совершены на прифронтовых территориях.

Для малого бизнеса (ФЛП второй и третьей групп) штрафы за нарушение правил РРО на следующие два года будут уменьшены – до 25% и 50% соответственно.

СПРАВКА. Законопроект №8401, предусматривающий возврат довоенного налогового режима, прошел первое чтение 29 мая.

Возвращение довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с МВФ, так называемый структурный маяк.

  • 12 июня первый заместитель главы налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что с 1 июля возврат довоенных налогов не состоится, потому что парламент не будет проводить пленарные заседания и не успеет принять законопроект №8401.
Андрей Водяный
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