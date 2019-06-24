ВТБ Банк пытается вернуть 25,6 млн грн переплаченных налогов

Окружной админсуд Киева 12 июня оставил без рассмотрения иск ликвидатора ВТБ Банка против Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ГФС) о признании противоправной бездеятельность налоговиков, которые не возвращают финучреждению переплаченные обязательства по налогу на прибыль в сумме 25,6 млн грн. Об этом сообщает Finbalance.

Истец просил суд обязать фискалов подготовить и подать Госказначейству соответствующий документ. Однако, суд решил оставить иск ВТБ Банка без рассмотрения, ссылаясь на то, что банк просрочил "установленный законом срок обращения".

Согласно судебным материалам, ВТБ Банк с 2016 года неоднократно обращался в ГФС с заявлением о возврате переплаты по налогу на прибыль.

В ГФС предложили банку оставить переплату в счет погашения обязательств по налогу на прибыль по результатам будущих периодов.

В январе 2018 года банк получил от ГФС сообщение: "Учитывая, что Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" предусматривает большое количество социально важных программ, реализация которых связана с выполнением доходной части бюджета, на напряженность плановых заданий по сбору платежей в общий фонда государственного бюджета, предлагаем вам рассмотреть вопрос о возможности оставить имеющуюся переплату по налогу на прибыль предприятий в счет погашения дополнительных обязательств по налогу на прибыль по результатам будущих периодов".

ВТБ Банк стал первым банком, принадлежащим финучреждению с российским государственным капиталом, выведенным с украинского рынка. НБУ признал украинскую "дочку" банка банкротом 27 ноября прошлого года. На следующий день Фонд гарантирования вкладов ввел в нем временную администрацию.

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18 декабря Нацбанк отозвал у ВТБ Банка банковскую лицензию. На следующий день Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации финучреждения.

Ранее сообщалось, что "дочки" российских банков - Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ - отстояли свое имущество в суде.