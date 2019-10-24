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За Крым. Суд Парижа обязал Россию выплатить Ощадбанку $1,3 млрд

За Крым. Суд Парижа обязал Россию выплатить Ощадбанку $1,3 млрд
24.10.2019, 18:29

РФ не смогла остановить взыскание $1,3 млрд в пользу Ощадбанка

Апелляционный суд Парижа 22 октября отклонил попытку России приостановить взыскание $1,3 млрд компенсации в пользу Ощадбанка за убытки, причиненные в результате оккупации Крыма.

Как сообщает пресс-служба банка, арбитраж признал виновным РФ в убытках, причинных в результате оккупации полуострова.

Суд обнародовал свое решение по результатам заседания 8 октября 2019 года.

"Основным аргументом России было то, что принудительное исполнение арбитражного решения в странах, которые в меньшей степени защищают государственный иммунитет, чем Франция, может нанести ей вред. Россия может понести материальный ущерб, и ее права как будто будут нарушены", - сообщили в банке.

По результатам рассмотрения судья отклонил заявление РФ. "Судья решил, что приведенные Российской Федерацией аргументы являются безосновательными и необоснованными", - уточнили в Ощадбанке.

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Ощадбанк международный арбитраж
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