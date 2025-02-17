Завладение 1,2 млрд грн в VAB Банке: Суд постановил взыскать деньги с Бахматюка

VAB Банк подделывал документы, чтобы получить большой кредит от НБУ. Теперь Олег Бахматюк должен вернуть 1,2 млрд грн Нацбанку

Олег Бахматюк (Фото: latifundist.com)

Печерский районный суд Киева 30 января принял решение о взыскании с экс-владельца ПАО "ВиЭйБи Банк" Олега Бахматюка 1,221 млрд грн в пользу Национального банка. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Средства взимаются в счет погашения задолженности по стабилизационному кредиту.

Это решение стало итогом продолжавшегося с 2015 года судебного процесса.

В течение этого времени представители Бахматюка и связанные с ним компании пытались затянуть рассмотрение дела и избежать выполнения обязательств как по кредитному договору, так и по договору поручительства, отметил Сергей Бойко, начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами НБУ.

Согласно договору, заключенному в 2014 году, ВиЭйБи Банк получил стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн от Национального банка, а Олег Бахматюк лично поручился за возврат средств. Поскольку ни банк, ни его собственник не выполнили обязательства, НБУ обратился в суд в 2015 году с иском о взыскании долга.

НАБУ завершило расследование этого дела в июле 2021 года. В мае 2023 дело было направлено в суд, но Бахматюка среди обвиняемых не было. В августе НАБУ сообщило новые подозрения Бахматюку и его сестре по поводу растраты денег НБУ в VAB Банке. Бахматюку грозит 12 лет заключения.

На данный момент в Печерском суде Киева рассматриваются еще пять дел по искам НБУ к Бахматюку по долгам ПАО "ВиЭйБи Банк" и ПАО "Коммерческий Банк "Финансовая Инициатива". Общая сумма долга, которую Национальный банк пытается взыскать с экс-владельца, составляет около 7,9 млрд грн.

22 января 2025 года Верховный Суд подтвердил законность предварительных решений по взысканию 1,8 млрд грн с Бахматюка по долгам "Финансовой Инициативы".