Зеленский звонил главе ПриватБанка с пожеланиями выздоровления

Президент Владимир Зеленский звонил председателю правления ПриватБанка Петру Крумханзлу 23 ноября, чтобы узнать о его состоянии здоровья. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк благодарен господину президенту Владимиру Зеленскому за слова поддержки и пожелания крепкого здоровья председателю правления банка, которые он лично высказал во время субботнего телефонного разговора с Петром Крумханзлом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что ПриватБанк есть и будет надежной основой для финансовой стабильности и роста экономики государства.

Читайте также: Коломойский: ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время