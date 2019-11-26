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Зеленский звонил главе ПриватБанка с пожеланиями выздоровления

Зеленский звонил главе ПриватБанка с пожеланиями выздоровления
26.11.2019, 14:48

Президент пожелал главе ПриватБанка Крумханзлу крепкого здоровья

Президент Владимир Зеленский звонил председателю правления ПриватБанка Петру Крумханзлу 23 ноября, чтобы узнать о его состоянии здоровья. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"ПриватБанк благодарен господину президенту Владимиру Зеленскому за слова поддержки и пожелания крепкого здоровья председателю правления банка, которые он лично высказал во время субботнего телефонного разговора с Петром Крумханзлом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавляют, что ПриватБанк есть и будет надежной основой для финансовой стабильности и роста экономики государства.

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ПриватБанк Петр Крумханзл Владимир Зеленский
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