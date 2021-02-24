Дело ПриватБанка: Яценко, Дубилет... Следующий Коломойский?

Сначала посадили самолет, теперь подозрение прилетело и экс-предправления ПриватБанка Александру Дубилету. НАБУ рулит. Правда, жаль, что Дубилет-старший уже успел улететь в Вену.

Был Дубилет-старший недавно в Киеве на вечеринке Монобанка (он там крупнейший акционер), а теперь сидит в Вене и будет явно играть в Дмитрия Фирташа.

И важно понимать, что пока прокуратура пришла с обвинениями по поводу мелочевки. Речь не идет о выводе из банка $5,5 млрд, которые пришлось внести украинским налогоплательщикам. Речь идет о каких-то относительно мелких махинациях перед национализацией. Мелких в масштабах ПриватБанка. Потому что в целом речь идет о сумме в 136 млн грн. Если это только для начала – то гуд. Если это "вместо Коломойского", то не гуд.

Да, в свое время Аль-Капоне посадили за мелочь. Но посадили именно Аль-Капоне, а не его консильери. И еще один момент. Аль-Капоне не был должен американский налогоплательщикам около 5% от американского ВВП.

Пока что под прицелом бывший первый замглавы ПриватБанка Владимир Яценко, который возглавлял корпоративное направление. А 95% корпоративных кредитов ПриватБанка – это кредиты своим же. Это те самые выведенные деньги. Согласно отчету детективного агентства Kroll, это подразделение работало полностью на обслуживание интересов акционеров. Дубилет-старший, который был главным в банке. И еще одной сотруднице, начальнику департамента.

Важно помнить. Ключевое – это олигархи. Отчет Kroll четко показывает, что в их интересах из банка были выведены $5,5 млрд. Именно они основные фигуры. Именно их активы должны быть проданы, чтобы компенсировать потери украинских налогоплательщиков. Укрнафта, ферросплавные заводы, недвижимость. Есть много активов, которые могут стать приятным дополнением к большой приватизации и найти новых собственников, пополнив таким образом бюджет и дав сигнал инвесторам.

Но да, члены правления ПриватБанка соучастники. Трудно представить, что из банка выводят деньги, система работает как пылесос 15 лет подряд, а члены правления не в курсе. Они подписывались под такими действиями. И они должны отвечать. Даже если некоторые из них – кумиры хипстеров.

Выход для них – это сделка со следствием. Хотя пока есть подозрение, что Коломойского они боятся больше, чем суда в Украине. И, к сожалению, в Украине пока полностью отсутствует институт репутации. И люди, которые стояли у истоков ПриватБанка, которые были соучастниками вывода из банка $5,5 млрд, могут считаться рукопожатными бизнесменами.

Параллельно, идет уже криминальный процесс в США. Против олигархов. И лучшим исходом был бы прямой рейс Киев-Кливленд. Можно на том же самолете, который недавно посадило НАБУ.

Все-таки, в американской правосудие верится больше, чем в украинское. К сожалению, украинская Конституция запрещает выдавать своих граждан. Но не запрещает выдавать граждан Израиля, например. И если президент в один момент примет волевое решение и решит кое-кого украинского гражданства, хотя бы по причине наличия еще пары гражданств, то никто не сможет остановить самолет с олигархом в его стремлении долететь до американской земли. А спецназ ФБР поможет.

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