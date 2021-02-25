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О репутации. О ПриватБанке. И о Monobank

О репутации. О ПриватБанке. И о Monobank

специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
25.02.2021, 16:49

Недавно меня обвинили во всех возможных грехах только на том основании, что я пытался донести одну простую мысль. Репутация – это очень важно

СБУ и НАБУ посадили самолет бывшего топ-менеджера ПриватБанка, который сбегал из страны, а Антикоррупционный суд отправил этого менеджера за решетку. Как будто мы в американском блокбастере. Но на этом сравнения заканчиваются. 

Недавно меня обвинили во всех возможных современных грехах только на том основании, что я пытался донести одну простую мысль. Репутация – это очень важно. И нельзя считать достойными бизнесменов и пользоваться их продуктом, если они до этого виновны в преступлении. Речь, конечно же о Monobank, который создали бывшие менеджеры ПриватБанка. И который очень нравится украинским хипстерам.

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Почему сейчас зашла об этом речь? Потому что НАБУ и СБУ посадили самолет с экс-первым заместителем председателя правления Привата – Владимиром Яценко. Который стал первым, кого задержали по делу ПриватБанка. Подозрения также получил и Дубилет-старший, возглавлявший ПриватБанк в тот момент.

Пока что дело касается не $5,5 млрд в целом, а лишь части этой суммы – 136 млн грн, которые вывели из банка в последний момент. Подозрения уже получили два учредителя Monobank.

А как оказалось, там и третий – Олег Гороховский, тоже вовлечен в дело о выводе 136 млн грн. Каким образом, кроме того, что его друзья повязаны следствием? Очень просто. Деньги из ПриватБанка, вот эти вот 136 млн грн, выводились на страховую компанию Ингосстрах. Согласно материалам дела. А дальше оказалось, что согласно материалов расследования, эта самая компания была подконтрольна экс-предправления Александру Дубилету и Гороховскому. Такие выводу у НАБУ, а кто мы такие, чтобы с ними спорить. Вот такие вот друзья. Все у них общее. Все бизнесы делают вместе.

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В итоге, все основные учредители Monobank уже проходят под официальным следствием. А неофициально – все прекрасно все понимают. Что именно менеджмент банка, правление, являются соучастниками по выводу из Приватбанка $5,5 млрд. Без них бы экс-владелец Привата Игорь Коломойский не справился. А, значит, именно они несут ответственность за то, что все украинцы заплатили $5,5 млрд. Порядка 5% от ВВП страны на момент национализации. Деньги, которые очень бы пригодились украинской армии. Или украинским врачам. Да и дорог на эти деньги можно было настроить очень много.

И вот теперь вопрос. Есть ли моральное право пользоваться услугами этих людей. И не вопрос в удобстве. Monobank действительно – очень инновационный карточный продукт. Не банк, это важно. Банком является Universal Bank Сергея Тигипко. Именно поэтому особых рисков для людей, у которых сейчас есть карточка Monobank нет, ведь устойчивость банка Тигипко не вызывает сомнений и расследование НАБУ на него не повлияет. А Monobank – просто карточный продукт. Технологичный. Удобный. Модный. 

Но где же вопрос морали? Неужели украинских пользователей не волнует, кто стоит за этим продуктом? И не надо лицемерных упоминаний, что еще не было суда. Все, все прекрасно понимают. И кто такой Коломойский. И что его менеджмент делал все, что он скажет. И неплохо на этом зарабатывал. Все были в доле и в теме. И теперь, на те деньги, которые были заработаны в Привате, создается продукт, который вдруг становится очень популярным. Среди людей, которые говорят, что они патриоты. Среди людей, которые утверждают, что у них есть принципы. Но вот чего стоят принципы и убеждения, когда от них отказываются просто потому, что так удобнее?

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Украинцы соглашаются, что надо отказываться от российских товаров. Потому что Россия – страна агрессор. Но те же украинцы готовы закрывать глаза на акционеров из Украины, которые вовлечены в дело ПриватБанка. 

Это было самое большое финансовое мошенничество в истории Украины. И люди снова улыбаются и машут. Репутация ничего не стоит? А если так, то какой смысл ее беречь? Все ведь знают, потом тебе все простят. 

Знают об этом политики. Которые уверены, что за них все равно проголосуют, сколько бы вышек они не купили и какие контракты с Газпромом бы не подписали. Отсутствие института репутации очень дорого стоит Украине. Потому что нет сдерживающего фактора. Никто не боится совершаться гадости и преступления. Потому что знают, что за них им ничего не будет.

Яценко отправили в тюрьму с правом выхода под залог в 52,2 млн грн. Это меньше $2 млн, которые его друзья скоро для него найдут (на момент публикации колонки, Яценко вышел под залог в 52,2 млн грн. – Ред.). Те же друзья, которые экстренно предоставили ему самолет, как только стало известно, что ему подписали подозрение. И он выйдет. И будет ходить, как ни в чем не бывало. Улыбаться. Говорить, что суд разберется в том, что он ни в чем не виноват. И точно также украинцы продолжат улыбаться и говорить, что олигархи – это зло. Что они против коррупции. Что Украина – бедная страна, потому что все все украли. И при этом легко будут пользоваться украденным.

А еще будут утверждать, что сын Александра Дубилета – Дмитрий Дубилет – прекрасный парень, и он ничего не знал. Просто связался с плохой компанией и был с ними годами. Просто он же не Павлик Морозов – стучать на своего папу. Просто был членом правления ПриватБанка, который работал, как пылесос, по выводу денег в пользу акционеров, но вообще-то хороший парень и поэтому это не важно.

Просто я вне политики, говорят украинские футболисты, которые отправляются играть в Россию. Я против олигархов и считаю Коломойского злом, но карточка Monobank очень удобна, да и менеджмент Привата просто делал как все в Украине, просто говорят украинские хипстеры

И не спрашивайте потом, почему Украина остается не только не Россией, но и не Европой. И не США, где такие люди давно бы получили волчий билет и потеряли все. Потому что украинцы очень любят компромиссы. Особенно компромиссы со злом. И с собственной совестью.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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