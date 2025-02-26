Министры иностранных дел стран Европейского Союза (ЕС) на третью годовщину начала великой войны приняли 16-й пакет санкций против РФ. Он, кроме того, что ограничил банковскую деятельность, флот и медиа, впервые также направлен на биржу криптовалют.

В частности, под санкции ЕС попали системы переводов средств – причем как для обычных валют так и криптоактивов – СПФС и Garantex.

Что известно об этих системах платежей и переводов?

Новые санкции против РФ – детали

Новые ограничения затрагивают ключевые отрасли российской экономики, ограничивают возможности Кремля финансировать войну и вводят дополнительные меры по борьбе с обходом санкций. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Так, пакет мер включает запрет на импорт первичного алюминия и запрет на продажу игровых консолей. Кроме того, обнаружено 73 корабля так называемого теневого флота, которые используются для обхода действующих санкций.

Но впервые ЕС ввел запрет на транзакции для финансовых заведений, использующих российскую систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Также под санкции попали 13 региональных банков России, которые важны для ее финансовой системы.

Ключевой целью нового пакета санкций является ограничение возможности Москвы обходить санкции Запада с помощью криптовалют. В этом контексте ЕС внес российскую криптобиржу Garantex в санкционный список. Причиной такого шага называют тесные связи компании с уже попавшими под санкции российскими банками.