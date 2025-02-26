Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу (ЄС) на треті роковини початку великої війни прийняли 16-й пакет санкцій проти РФ. Він, окрім того, що обмежив банківську діяльність, флот і медіа, вперше також спрямований на біржу криптовалют.

Зокрема, під санкції ЄС потрапили системи переказів коштів – причому як для звичайних валют, так і для криптоактивів – СПФС та Garantex.

Що відомо про ці системи платежів та переказів?

Нові санкції проти РФ – деталі

Нові обмеження зачіпають ключові галузі російської економіки, обмежують можливості Кремля фінансувати війну та вводять додаткові заходи щодо боротьби з обходом санкцій. Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

Так, пакет заходів включає заборону на імпорт первинного алюмінію та заборону на продаж ігрових консолей. Крім того, виявлено 73 кораблі так званого тіньового флоту, які використовуються для обходу чинних санкцій.

Але уперше ЄС запровадив заборону на транзакції для фінансових установ, що використовують російську систему передавання фінансових повідомлень (СПФС). Також під санкції потрапили 13 регіональних банків Росії, що є важливими для її фінансової системи.

Ключовою метою нового пакету санкцій є обмеження можливості Москви обходити санкції Заходу за допомогою криптовалют. У цьому контексті ЄС вніс російську криптобіржу Garantex до списку санкцій. Причиною такого кроку називають тісні зв'язки компанії з російськими банками, які уже потрапили під санкції.