Биткоин продолжает восстановление, курс впервые за полгода достиг почти $25000
Курс биткоина почти достиг отметки $25000 – максимума с августа прошлого года. Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, по состоянию на 13:27 по киевскому времени стоимость биткоина составляла $24 582. За минувшие сутки Bitcoin подорожал на 11,5%.
Криптоактивы продолжают восстановление после разгрома прошлого года. Инвесторы избавляются от опасений об усилении регуляторного давления со стороны США, отмечает Bloomberg.
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Цены на криптовалюты растут вместе с ростом мировых рынков на фоне все большей уверенности в том, что повышение процентных ставок ФРС может унять инфляцию, не доводя США до рецессии.
Большинство крупных банков и инвестиционных менеджеров ожидают, что рынок криптовалюты возобновится в этом году после тяжелого 2022 года, когда биткоин упал примерно на 75% по сравнению с его рекордным максимумом в ноябре прошлого года.
"Импульс в криптовалюте, вероятно, заставит спекулянтов закрыть "медвежьи ставки", что еще больше подтолкнет рост. Люди забывают, что свободное биткойное плавание может быть ограниченным, и когда короткие позиции сокращаются, цена просто резко растет", – сказала Сиси Лу, основатель Venn Link Partners, советник по вопросам блокчейна.
- Угроза мировой рецессии и худшая инфляция за последние 40 лет повлекли хаос на рынке криптовалюты в 2022 году. Так называемая криптозима заставила когда-то преуспевающие фирмы объявлять о банкротстве, а инвесторов – распродавать криптоактивы.
- Курс биткоина вырос почти на 40% в январе.
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