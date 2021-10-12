Биткоин продолжает расти: курс впервые с мая превысил $57 000

Стоимость криптовалюты Bitcoin 12 октября превысила $57 000 впервые с мая. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

По состоянию на 11:30 по Киеву биткоин вырос до $57 497 за монету.

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Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун считает, что в четвертом квартале текущего года может произойти уникальная фаза роста биткоина. Об этом он написал в своем Twitter. Он убежден, что рост госдолга США, а также опасения относительно потенциального дефолта спровоцируют значительное подорожание биткоина.

МакГлоун считает, что рынки обретают доверие к биткоину, поскольку криптовалюта имеет ограниченную эмиссию в 21 млн монет.

В начале сентября биткоин несколько раз преодолевал отметку в $50 000. Криптовалюта упала 7 сентября на фоне более широкой распродажи акций компаний, связанных с криптовалютой и блокчейном. В сентябре он продолжил падать, достигнув минимума в 40 596 долларов 21 сентября.

Биткойн известный своей волатильностью. За 2020 год он вырос более чем на 300%. В конце марта Майк Макглоун спрогнозировал рост курса первой криптовалюты до уровня $400 000. Украина заняла первое место в мире по проценту населения, которое владело криптовалютой в 2020 году.

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Наталия Софиенко

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