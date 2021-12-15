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Из-за сбоя на CoinMarketCap биткойн "подорожал" до $800 млрд

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2021, 13:25
Из-за сбоя на CoinMarketCap биткойн
Фото: depositphotos.com

В ночь 15 декабря курс биткойна на криптоплощадке CoinMarketCap вырос почти до отметки $800 млрд. Такой резкий скачок связан со сбоем на криптоплощадке, сообщает Bloomberg.

Из-за сбоя на CoinMarketCap стоимость всех криптовалют отображалась некорректно.

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В частности, курс биткойна "поднимался" до $789 млрд, а его капитализация превышала $14 квинтиллионов. Хотя на самом деле курс был около $48 000, а капитализация - $900 млрд.

Ошибку исправили приблизительно через час после появления. В CoinMarketCap также перезагрузили серверы.

CoinMarketCap - это один из самых популярных в мире ресурс для отслеживания стоимости криптовалюты.

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 13:25 по Киеву стоимость биткоина составляла $48 349.

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Наталия Софиенко
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