Из-за сбоя на CoinMarketCap биткойн "подорожал" до $800 млрд

В ночь 15 декабря курс биткойна на криптоплощадке CoinMarketCap вырос почти до отметки $800 млрд. Такой резкий скачок связан со сбоем на криптоплощадке, сообщает Bloomberg.

Из-за сбоя на CoinMarketCap стоимость всех криптовалют отображалась некорректно.

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В частности, курс биткойна "поднимался" до $789 млрд, а его капитализация превышала $14 квинтиллионов. Хотя на самом деле курс был около $48 000, а капитализация - $900 млрд.

Ошибку исправили приблизительно через час после появления. В CoinMarketCap также перезагрузили серверы.

CoinMarketCap - это один из самых популярных в мире ресурс для отслеживания стоимости криптовалюты.

Как следует из данных криптобиржи CoinDesk, к 13:25 по Киеву стоимость биткоина составляла $48 349.

6 апреля 2021 года капитализация рынка криптовалют достигла рекордного показателя в $2,021 трлн. 19 мая рынок криптовалют потерял $1 трлн капитализации после запрета китайских властей проводить операции с криптовалютами.

8 ноябре 2021 года капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн.

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Наталия Софиенко

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