Конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал

Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum второй раз за неделю установила новый рекорд себестоимости на более чем $1571. Об этом сообщает портал Coindesk.

По состоянию на 13:53 курс Ethereum составлял $1556.

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Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе разумных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin. В 2020 году стоимость Ethereum выросла в пять раз.

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Наталия Софиенко

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