Конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал
03.02.2021, 14:00
Ethereum (Фото: ЕРА)
Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum второй раз за неделю установила новый рекорд себестоимости на более чем $1571. Об этом сообщает портал Coindesk.
По состоянию на 13:53 курс Ethereum составлял $1556.
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Ethereum – криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе разумных контрактов. Она является второй по капитализации криптовалютой после Bitcoin. В 2020 году стоимость Ethereum выросла в пять раз.
- В мае 2020 года платформа Reddit начала платить в Ethereum пользователям за публикацию контента и комментарии.
- 14 января 2021 года глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что криптовалюту Bitcoin необходимо регулировать из-за спекуляции и отмывания денег с помощью Bitcoin.
- 16 января 2021 года аналитики швейцарского банка UBS сообщили, что стоимость криптовалют может упасть до нуля из-за госрегулирования или конкуренции.
- 25 января стоимость Ethereum впервые достигла $1476.
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