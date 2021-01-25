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Стоимость криптовалюты Ethereum поставила новый рекорд

25.01.2021, 11:49
Стоимость криптовалюты Ethereum поставила новый рекорд - Фото
Иллюстративное фото Ethereum (Фото: EPA)

Стоимость популярной криптовалюты Ethereum 25 января впервые достигла $1476. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Активный рост криптовалюты начался 22 января. За три дня Ethereum подорожал на 40%.

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В 2020 году стоимость Ethereum выросла в пять раз. По состоянию на 11.40 стоимость Ethereum составляла $1409 (+4,96%).

20 января аналитик инвесткомпании Fundstrat Global Advisors LLC Дэвид Грайдер спрогнозировал рост Ethereum до $10 500.

По его словам, этому должен способствовать рост популярности децентрализованных финансовых приложений. Они позволяют брать ссуды без посредника (банка). Многие из этих приложений работают на блокчейне Ethereum.

Грайдер отметил, что рост цены также связан с модернизацией сети Ethereum. Это должно позволить криптовалюте обрабатывать такое же количество транзакций, как у Mastercard и Visa.

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Александр Мясищев
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