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Криптобиржа Kraken получила иск от американского регулятора SEC

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21.11.2023, 12:59
Криптобиржа Kraken получила иск от американского регулятора SEC - Фото
Фото: Williams F1

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компании, управляющие популярной криптовалютной биржей Kraken (Payward Inc. и Payward Ventures Inc.), обвинив их в работе без регистрации в качестве торговой платформы. Об этом говорится на сайте регулятора.

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"По меньшей мере с сентября 2018 года Kraken заработала сотни миллионов долларов, незаконно способствуя покупке и продаже криптовалютных ценностей. SEC утверждает, что Kraken объединяет традиционные услуги биржи, брокера, дилера, клирингового агентства, не зарегистрировав ни одну из этих функций в комиссии ", – говорится в пресс-релизе.

SEC требует от суда принять решение, запрещающее Kraken и ее руководителям обходить законодательство о ценных бумагах, а также обяжет возместить незаконно заработанные деньги и уплатить штраф.

Kraken ответила, что не согласна с обвинениями регулятора.

"Мы категорически не согласны с претензиями SEC, твердо придерживаемся мнения, что не включаем ценные бумаги в листинг, планируя отстаивать свою позицию", – отреагировал глава Kraken Дэвид Рипли.

Топ-менеджер также посетовал на отсутствие четкого механизма регистрации в SEC для участников криптоиндустрии и осудил попытки "неправильного способа формирования политики".

  • Глава SEC Гэри Генслер еще в прошлом году предупредил о возможных проблемах у незарегистрированных криптобирж. С марта 2023 г. американский регулятор инициировал целый ряд исков против криптовалютных бирж, в том числе Binance и Coinbase .
  • Kraken не так велика, как Binance и Coinbase, но тоже популярна. С 2023 года она выступает спонсором команды Формула 1 Williams.
Андрей Водяный
SECСШАкриптовалютаискKraken
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