Криптобиржа Kraken получила иск от американского регулятора SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на компании, управляющие популярной криптовалютной биржей Kraken (Payward Inc. и Payward Ventures Inc.), обвинив их в работе без регистрации в качестве торговой платформы. Об этом говорится на сайте регулятора.

"По меньшей мере с сентября 2018 года Kraken заработала сотни миллионов долларов, незаконно способствуя покупке и продаже криптовалютных ценностей. SEC утверждает, что Kraken объединяет традиционные услуги биржи, брокера, дилера, клирингового агентства, не зарегистрировав ни одну из этих функций в комиссии ", – говорится в пресс-релизе.

SEC требует от суда принять решение, запрещающее Kraken и ее руководителям обходить законодательство о ценных бумагах, а также обяжет возместить незаконно заработанные деньги и уплатить штраф.

Kraken ответила, что не согласна с обвинениями регулятора.

"Мы категорически не согласны с претензиями SEC, твердо придерживаемся мнения, что не включаем ценные бумаги в листинг, планируя отстаивать свою позицию", – отреагировал глава Kraken Дэвид Рипли.

We strongly disagree with the SEC claims, stand firm in our view that we do not list securities, and plan to vigorously defend our position.



