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Криптобіржа Kraken отримала позов від американського регулятора SEC

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 12:59
Криптобіржа Kraken отримала позов від американського регулятора SEC - Фото
Фото: Williams F1

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на компанії, які управляють популярною криптовалютною біржею Kraken (Payward Inc. and Payward Ventures Inc.), звинувативши їх у роботі без реєстрації як торгової платформи. Про це йдеться на сайті регулятора.

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"Щонайменше з вересня 2018 року Kraken заробила сотні мільйонів доларів, незаконно сприяючи купівлі та продажу криптовалютних цінностей. SEC стверджує, що Kraken поєднує традиційні послуги біржі, брокера, дилера, клірингового агентства, не зареєструвавши жодну з цих функцій у комісії, як того вимагає закон", – йдеться у пресрелізі.

SEC вимагає від суду ухвалити рішення, яке заборонятиме Kraken та її керівникам обходити законодавство про цінні папери, а також зобов'яже відшкодувати незаконно зароблені гроші та сплатити штраф.

Kraken відповіла, що не погоджується з обвинуваченнями регулятора.

"Ми категорично не згодні з претензіями SEC, твердо дотримуємося думки, що не зараховуємо цінні папери до лістингу, плануючи обстоювати свою позицію", – відреагував глава Kraken Девід Ріплі.

Топменеджер також поскаржився на відсутність чіткого механізму реєстрації в SEC для учасників криптоіндустрії та засудив спроби "неправильного способу формування політики".

  • Глава SEC Гері Генслер ще торік попередив про можливі проблеми у незареєстрованих криптобірж. З березня 2023 року американський регулятор ініціював цілу низку позовів проти криптовалютних бірж, зокрема Binance та Coinbase.
  • Kraken не така велика, як Binance та Coinbase, але теж популярна. З 2023 року вона виступає спонсором команди Формула 1 Williams.
Андрій Водяний
позовсшакриптовалютаKrakensec
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