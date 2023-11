Криптобіржа Kraken отримала позов від американського регулятора SEC

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на компанії, які управляють популярною криптовалютною біржею Kraken (Payward Inc. and Payward Ventures Inc.), звинувативши їх у роботі без реєстрації як торгової платформи. Про це йдеться на сайті регулятора.

"Щонайменше з вересня 2018 року Kraken заробила сотні мільйонів доларів, незаконно сприяючи купівлі та продажу криптовалютних цінностей. SEC стверджує, що Kraken поєднує традиційні послуги біржі, брокера, дилера, клірингового агентства, не зареєструвавши жодну з цих функцій у комісії, як того вимагає закон", – йдеться у пресрелізі.

SEC вимагає від суду ухвалити рішення, яке заборонятиме Kraken та її керівникам обходити законодавство про цінні папери, а також зобов'яже відшкодувати незаконно зароблені гроші та сплатити штраф.

Kraken відповіла, що не погоджується з обвинуваченнями регулятора.

"Ми категорично не згодні з претензіями SEC, твердо дотримуємося думки, що не зараховуємо цінні папери до лістингу, плануючи обстоювати свою позицію", – відреагував глава Kraken Девід Ріплі.

