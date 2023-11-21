Криптобіржа Kraken отримала позов від американського регулятора SEC
Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) подала до суду на компанії, які управляють популярною криптовалютною біржею Kraken (Payward Inc. and Payward Ventures Inc.), звинувативши їх у роботі без реєстрації як торгової платформи. Про це йдеться на сайті регулятора.
"Щонайменше з вересня 2018 року Kraken заробила сотні мільйонів доларів, незаконно сприяючи купівлі та продажу криптовалютних цінностей. SEC стверджує, що Kraken поєднує традиційні послуги біржі, брокера, дилера, клірингового агентства, не зареєструвавши жодну з цих функцій у комісії, як того вимагає закон", – йдеться у пресрелізі.
SEC вимагає від суду ухвалити рішення, яке заборонятиме Kraken та її керівникам обходити законодавство про цінні папери, а також зобов'яже відшкодувати незаконно зароблені гроші та сплатити штраф.
Kraken відповіла, що не погоджується з обвинуваченнями регулятора.
"Ми категорично не згодні з претензіями SEC, твердо дотримуємося думки, що не зараховуємо цінні папери до лістингу, плануючи обстоювати свою позицію", – відреагував глава Kraken Девід Ріплі.
We strongly disagree with the SEC claims, stand firm in our view that we do not list securities, and plan to vigorously defend our position.— Dave Ripley (@DavidLRipley) November 21, 2023
As we have seen before, the SEC argues that @krakenfx should "come in and register" with the agency, when there is no clear path to…
Топменеджер також поскаржився на відсутність чіткого механізму реєстрації в SEC для учасників криптоіндустрії та засудив спроби "неправильного способу формування політики".
- Глава SEC Гері Генслер ще торік попередив про можливі проблеми у незареєстрованих криптобірж. З березня 2023 року американський регулятор ініціював цілу низку позовів проти криптовалютних бірж, зокрема Binance та Coinbase.
- Kraken не така велика, як Binance та Coinbase, але теж популярна. З 2023 року вона виступає спонсором команди Формула 1 Williams.
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