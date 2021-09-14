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Курс Litecoin взлетел из-за фейка о признании крупнейшей в мире сетью супермаркетов

14.09.2021, 15:08
Курс Litecoin взлетел из-за фейка о признании крупнейшей в мире сетью супермаркетов - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Стоимость криптовалюты Litecoin 13 сентября подскочила на 30%. Это было связано с фейковым пресс-релизом о признании Litecoin крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart, сообщает Reuters

В неправдивом пресс-релизе говорилось о том, что Walmart начнет принимать litecoin в качестве онлайн-оплаты. Такое заявление опубликовала компания GlobeNewswire, которая занимается распространением пресс-релизов. Из-за этого стоимость криптовалюты резко подскочила. Курс упал уже через час после взрывного роста, после опровержения со стороны сети супермаркетов. 

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"Walmart ничего не знал о пресс-релизе, выпущенном GlobeNewswire, и в нем нет правды. Walmart не имеет никакого отношения к litecoin", – заявили в Walmart.

Призыв игнорировать пресс-релиз опубликовали и в GlobeNewswire. В компаниях решили расследовать инцидент.

Информации о том, каким образом был опубликован фейковый пресс-релиз нет и в фонде создателя litecoin Чарли Ли Litecoin Foundation. Сам Ли заявил, что владеет всего пятью litecoin и не имеет стимула распространять заявление о принятии litecoin в Walmart. Агентству Bloomberg он сказал, что владеет 20 litecoin. 

"Этим утром я проснулся и узнал, что Walmart принимает Litecoin, и я подумал "Вау, это круто", и это оказалось неправдой. У нас не было партнерства", – рассказал о происшествии основатель Litecoin Чарли Ли. 

Поиск автора фейкового пресс-релиза может оказаться трудным в длинной истории криптографических транзакций, пишет Bloomberg.

"Этот эпизод вполне может поддержать критиков, которые утверждают, что без регулирования цифровые валюты уязвимы для вмешательства со стороны недобросовестных субъектов", – пишет издание.

Walmart Inc. - крупнейший в мире ритейлер из США. Компания имеет более 10 500 магазинов в 24 странах. Почти половина из них – в США. Штат компании – 2,2 млн человек (1,6 млн – в США). Чистые продажи фискальный год, который завершился 31 января 2021-го -  $555 млрд. Чистая прибыль – $13,7 млн.  

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Александр Мясищев
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Litecoin Walmart
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