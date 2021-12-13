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Майнеры уже добыли 90% биткоинов. Добыча остальных 10% растянется на 119 лет

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 17:50
Майнеры уже добыли 90% биткоинов. Добыча остальных 10% растянется на 119 лет - Фото
Фото: depositphotos.com

По состоянию на 11 декабря 2021 майнеры уже добыли 90% предусмотренной эмиссии биткоинов (BTC), размер которой в 21 млн был заложен на старте алгоритмом, придуманным и созданным Сатоши Накамото. Последние 10% будут добываться в течение следующих 119 лет, пишет CoinDesk.

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По данным Glassnode, за все время майнеры добыли 18,89 млн. BTC, что составляет 90% от общей эмиссии. Первый биткоин появился 9 января 2009 года, то есть на майнинг такого количества BTC ушло 12 лет. Остальные 10% будут добывать 119 лет – до февраля 2140 года.

Отмечается, что к моменту добычи последнего биткоина его цена должна увеличиться не менее чем в 30 раз выше текущей себестоимости майнинга. При этом к цифре в $240 000 нужно добавить по крайней мере двойную рентабельность, а также столетнюю инфляцию.

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Анна Лыса-Кузмич
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майнинг биткоина Bitcoin
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