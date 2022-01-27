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Meta Марка Цукерберга выходит из криптовалютного бизнеса

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 16:38
Meta Марка Цукерберга выходит из криптовалютного бизнеса - Фото
Марк Цукерберг (фото - ЕРА)

Meta (Facebook) закрывает критовалютный проект Libra (позже Diem Association), запущенный в 2019 году, и все его технологии передает небольшому банку в Калифорнии Silvergate Capital. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.  

Проект приходится закрывать из-за неодобрения со стороны американских регулирующих органов. 

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Проект Libra был попыткой Facebook создать собственную криптовалюту категории stablecoin, которые обеспечены национальными валютами и активами. 

Идею Facebook поддержали несколько крупных финансовых компаний, однако, когда к проекту возникли вопросы у американских регуляторов, многие вышли из него. 

Meta пришлось переименовать проект в Diem Association и сократить свою долю в нем до 75%. 

Эмитентом криптовалюты Meta должен был стать банк Silvergate Capital. Однако после долгих переговоров с регуляторами банк получил от Федеральной резервной системы заключение о том, что центробанк не может гарантировать одобрение подобной деятельности. 

В результате проект Diem остановился, а его руководитель Дэвид Маркус покинул Meta в 2021 году. 

На данный момент Diem готовится распродать свои активы, чтобы вернуть капитал инвесторам. Также Diem ведет переговоры с инвестиционными банкирами о продаже своей интеллектуальной собственности и пытается трудоустроить технический персонал проекта. 

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Роман Брыль
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ФРС США facebook криптовалюта Марк Цукерберг Libra Meta
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