Meta Марка Цукерберга выходит из криптовалютного бизнеса

Meta (Facebook) закрывает критовалютный проект Libra (позже Diem Association), запущенный в 2019 году, и все его технологии передает небольшому банку в Калифорнии Silvergate Capital. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Проект приходится закрывать из-за неодобрения со стороны американских регулирующих органов.

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Проект Libra был попыткой Facebook создать собственную криптовалюту категории stablecoin, которые обеспечены национальными валютами и активами.

Идею Facebook поддержали несколько крупных финансовых компаний, однако, когда к проекту возникли вопросы у американских регуляторов, многие вышли из него.

Meta пришлось переименовать проект в Diem Association и сократить свою долю в нем до 75%.

Эмитентом криптовалюты Meta должен был стать банк Silvergate Capital. Однако после долгих переговоров с регуляторами банк получил от Федеральной резервной системы заключение о том, что центробанк не может гарантировать одобрение подобной деятельности.

В результате проект Diem остановился, а его руководитель Дэвид Маркус покинул Meta в 2021 году.

На данный момент Diem готовится распродать свои активы, чтобы вернуть капитал инвесторам. Также Diem ведет переговоры с инвестиционными банкирами о продаже своей интеллектуальной собственности и пытается трудоустроить технический персонал проекта.

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Роман Брыль

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