Официальная криптовалюта Евросоюза. ЕЦБ начинает консультации по запуску цифрового евро

Европейский центральный банк начитает подготовку к введению единой европейской криптовалюты – цифрового евро. Об этом сообщила пресс-служба ЕЦБ.

Единая европейская цифровая валюта должна удовлетворить спрос на электронные платежные средства в ЕС и стать конкурентом частным криптовалютам, таким как биткоин, говорится в докладе специалистов ЕЦБ на тему возможности введения цифрового евро.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

Предполагается, что ЕЦБ будет эмитентом цифрового евро и депозитарным учреждением по его хранению.

Цифровой евро не станет заменой наличному евро, а будет использоваться параллельно.

В течение ближайших нескольких недель ЕЦБ начнет первое внутренне тестирование технологии обращения новой валюты.

Введение единой цифровой валюты предварительно одобрено советом управляющих Европейского цетробанка. Окончательное решение будет принято в середине 2021 года, когда в странах ЕС закончатся экспертные консультации и публичные обсуждения, относительно новой криптовалюты.

С 12 октября ЕЦБ запустит программу публичного и профессионального обсуждения введения цифрового евро.

В апреле 2019 года Кристин Лагард, занимавшая пост главы МВФ, заявляла, что цифровые валюты "сотрясают" банковскую систему, поэтому они должны контролироваться, чтобы поддерживать ее стабильность. Сегодня, как глава ЕЦБ, Лагард продвигает идею цифрового евро.

24 июня банкам США разрешили хранить криптовалюту клиентов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.