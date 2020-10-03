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Официальная криптовалюта Евросоюза. ЕЦБ начинает консультации по запуску цифрового евро

03.10.2020, 11:06
Официальная криптовалюта Евросоюза. ЕЦБ начинает консультации по запуску цифрового евро - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский центральный банк начитает подготовку к введению единой европейской криптовалюты – цифрового евро. Об этом сообщила пресс-служба ЕЦБ. 

Единая европейская цифровая валюта должна удовлетворить спрос на электронные платежные средства в ЕС и стать конкурентом частным криптовалютам, таким как биткоин, говорится в докладе специалистов ЕЦБ на тему возможности введения цифрового евро.

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Предполагается, что ЕЦБ будет эмитентом цифрового евро и депозитарным учреждением по его хранению.

Цифровой евро не станет заменой наличному евро, а будет использоваться параллельно.

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В течение ближайших нескольких недель ЕЦБ начнет первое внутренне тестирование технологии обращения новой валюты.

Введение единой цифровой валюты предварительно одобрено советом управляющих Европейского цетробанка. Окончательное решение будет принято в середине 2021 года, когда в странах ЕС закончатся экспертные консультации и публичные обсуждения, относительно новой криптовалюты.  

С 12 октября ЕЦБ запустит программу публичного и профессионального обсуждения введения цифрового евро.  

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Роман Брыль
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