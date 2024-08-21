Против Binance и ее бывшего гендиректора подали коллективный иск

Крупнейшую криптобиржу хотят привлечь к ответственности за пособничество в отмывании краденой криптовалюты

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Три инвестора подали коллективный иск против Binance и ее бывшего генерального директора Чанпена Чжао (CZ), пишет Cointelegraph.

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В заявлении от 16 августа, поданном на рассмотрение окружного суда в Сиэтле, истцы утверждают, что их криптовалюту украли и отмыли через Binance, которая сделала невозможным отслеживание средств.

Истцы указывают, что ключевой атрибут криптовалютных трансакций – блокчейн, децентрализованный цифровой реестр, куда записываются данные о трансакциях. "Так что без площадки для отмывания криптовалюты, такой как Binance.com, даже если злоумышленник украдет чью-то криптовалюту, власти могут в конце концов отследить его, повторив его шаги в блокчейне", — говорится в иске.

Поэтому они настаивают, что Binance стала неотъемлемой частью процесса отмывания денег, нарушив американский закон RICO об ответственности за легализацию незаконно заработанных денег.

Билл Хьюз, старший юрисконсульт и директор по глобальному регулированию компании Consensys, занимающейся разработкой Ethereum, сомневается в перспективности иска, но считает, что иск может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии, если он когда-нибудь дойдет до суда.

"Если это дело зайдет далеко до раскрытия и даже до принятия распорядительных досудебных ходатайств, тогда будет рассматриваться эффективность самой аналитики блокчейна и возвращение активов в цепи", — добавил Хьюз.