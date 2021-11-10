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Разумная диверсификация: глава Apple признался, что инвестирует в криптовалюту

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 12:07
Разумная диверсификация: глава Apple признался, что инвестирует в криптовалюту - Фото
Тим Кук (Фото: Brooks Kraft/ЕРА)

Глава Apple Тим Кук инвестирует в криптовалюту для диверсификации персонального инвестиционного портфеля. Об этом пишет CNBC.   

"Я считаю, что разумно владеть криптовалютой, как составляющей диверсифицированного инвестиционного портфеля. Но не примите это как совет для инвестирования", – сказал Кук во время конференции DealBook. 

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Глава Apple не уточнил, какие именно криптовалюты входят в его инвестиционный портфель. 

Он добавил, что сначала его заинтересовали криптовалюты, потом он детально исследовал крипторынок.  

Кук подчеркнул, что криптовалюты — это его личный интерес, никаким образом не касающийся Apple. 

Компания не рассматривает возможность продажи iPhone или других гаджетов за криптовалюту, т.к. это может негативно повлиять на стоимость акций Apple. 

В настоящее время у Apple нет продуктов или услуг, связанных с криптовалютой. Компания разрешает размещать приложения для криптовалютных кошельков в своем магазине приложений для iPhone, но запрещает приложения для майнинга. 

Кук добавил, что, хотя Apple изучает технологии криптовалюты, это "не то, что мы планируем делать в ближайшее время".  

  • Украина заняла первое место в мире по проценту населения, которое владело криптовалютой в 2020 году.   
  • 8 ноября капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн. В этот же день стоимость второй крупнейшей криптовалюты в мире Ethereum выросла до нового исторического рекорда в $4700 за токен.   

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Роман Брыль
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Ethereum криптовалюта Bitcoin apple тим кук
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