Разумная диверсификация: глава Apple признался, что инвестирует в криптовалюту

Глава Apple Тим Кук инвестирует в криптовалюту для диверсификации персонального инвестиционного портфеля. Об этом пишет CNBC.

"Я считаю, что разумно владеть криптовалютой, как составляющей диверсифицированного инвестиционного портфеля. Но не примите это как совет для инвестирования", – сказал Кук во время конференции DealBook.

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Глава Apple не уточнил, какие именно криптовалюты входят в его инвестиционный портфель.

Он добавил, что сначала его заинтересовали криптовалюты, потом он детально исследовал крипторынок.

Кук подчеркнул, что криптовалюты — это его личный интерес, никаким образом не касающийся Apple.

Компания не рассматривает возможность продажи iPhone или других гаджетов за криптовалюту, т.к. это может негативно повлиять на стоимость акций Apple.

В настоящее время у Apple нет продуктов или услуг, связанных с криптовалютой. Компания разрешает размещать приложения для криптовалютных кошельков в своем магазине приложений для iPhone, но запрещает приложения для майнинга.

Кук добавил, что, хотя Apple изучает технологии криптовалюты, это "не то, что мы планируем делать в ближайшее время".

Украина заняла первое место в мире по проценту населения, которое владело криптовалютой в 2020 году.

8 ноября капитализация глобального рынка криптовалют впервые превысила отметку в $3 трлн. В этот же день стоимость второй крупнейшей криптовалюты в мире Ethereum выросла до нового исторического рекорда в $4700 за токен.

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Роман Брыль

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